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В крупном пожаре на Вайнера обвинили проводку

16:55, 09 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
МЧС закончило расследование.

Свердловские спасатели рассказали, что стало причиной пожара на Вайнера, 9а. «Причиной пожара явилось тепловое проявление электрического тока в процессе аварийного режима работы электрической сети или электрооборудования на балконе квартиры, которая находится на третьем этаже», —рассказали ЕТВ в МЧС по Свердловской области. Если просто: на балконе третьего этажа замкнуло проводку. Сейчас расследование уже завершилось.

5 июля на Вайнера, загорелся шестиэтажный дом — объект культурного наследия. Пожар тушили 75 человек и 20 единиц пожарно-спасательной техники. Пострадавших не было. Корреспондент ЕТВ сообщал, что из горящей квартиры спасли кота и собаку.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, пожар, Вайнера, Екатеринбург
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