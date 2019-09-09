В крупном пожаре на Вайнера обвинили проводку
16:55, 09 Сентябрь 2019
МЧС закончило расследование.
Свердловские спасатели рассказали, что стало причиной пожара на Вайнера, 9а. «Причиной пожара явилось тепловое проявление электрического тока в процессе аварийного режима работы электрической сети или электрооборудования на балконе квартиры, которая находится на третьем этаже», —рассказали ЕТВ в МЧС по Свердловской области. Если просто: на балконе третьего этажа замкнуло проводку. Сейчас расследование уже завершилось.
5 июля на Вайнера, 9а загорелся шестиэтажный дом — объект культурного наследия. Пожар тушили 75 человек и 20 единиц пожарно-спасательной техники. Пострадавших не было. Корреспондент ЕТВ сообщал, что из горящей квартиры спасли кота и собаку.
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