В Екатеринбурге закроют на ремонт два участка в районе Авовокзала
14:15, 09 Сентябрь 2019
Свердловский инструментальный завод будет менять инженерные сети в переулке Трактористов и на улице Чайковского.
Свердловский инструментальный завод закроет переулок Трактористов и улицу Чайковского на ремонт. На участках в два этапа будут менять инженерные сети. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, сначала с 10 по 25 сентября закроют переулок Трактористов от дома № 13 до № 19, а затем с 26 сентября по 10 октября улицу Чайковского от дома № 80 до переулка Трактористов. ЕТВ отметил участки на карте, чтобы вы знали, где ездить нельзя:
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