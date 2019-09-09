В Екатеринбурге закроют на ремонт два участка в районе Авовокзала

Свердловский инструментальный завод закроет переулок Трактористов и улицу Чайковского на ремонт. На участках в два этапа будут менять инженерные сети. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, сначала с 10 по 25 сентября закроют переулок Трактористов от дома № 13 до № 19, а затем с 26 сентября по 10 октября улицу Чайковского от дома № 80 до переулка Трактористов. ЕТВ отметил участки на карте, чтобы вы знали, где ездить нельзя: