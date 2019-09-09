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В Екатеринбурге закроют на ремонт два участка в районе Авовокзала

14:15, 09 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Свердловский инструментальный завод будет менять инженерные сети в переулке Трактористов и на улице Чайковского.

Свердловский инструментальный завод закроет переулок Трактористов и улицу Чайковского на ремонт. На участках в два этапа будут менять инженерные сети. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, сначала с 10 по 25 сентября закроют переулок Трактористов от дома № 13 до № 19, а затем с 26 сентября по 10 октября улицу Чайковского от дома № 80 до переулка Трактористов. ЕТВ отметил участки на карте, чтобы вы знали, где ездить нельзя:

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Водителей просят заранее планировать свой маршрут и обращать внимание на установленные знаки и указатели.

На прошлой неделе ЕТВ инспектировал дороги вместе с вице-мэром по благоустройству Алексеем Бубновым. Читайте наш репортаж здесь.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , ремонт дорог, перекроют улицы, перекрытие движения, Администрация Екатеринбурга
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