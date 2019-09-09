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Тепло и без дождей: екатеринбуржцы дождутся бабьего лета

08:15, 09 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
Дождь обещают только в понедельник.
Грядущая неделя в Екатеринбурге получится теплой. Несмотря на это, понедельник будет хмурым и пасмурным. По данным сервиса Яндекс.Погода, воздух прогреется до 17 градусов, а днем и вечером пройдет небольшой дождь. Солнце выглянет уже во вторник. Правда, температура немного понизится — до +16.

Не ожидается осадков и в среду. Будет облачно с прояснениями и +17. О, чудо: четверг тоже не огорчит екатеринбуржцев дождями. Вместо этого — солнечная погода и солидные 18 градусов. Почти 20 градусов ждут горожан в пятницу: будет ясно, местами облачно с прояснениями. Забегая вперед: тренд на бабье лето поддержат и выходные.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, без дождей, тепло, Екатеринбург, бабье лето, погода
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