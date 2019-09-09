Тепло и без дождей: екатеринбуржцы дождутся бабьего лета

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Не ожидается осадков и в среду. Будет облачно с прояснениями и +17. О , чудо: четверг тоже не огорчит екатеринбуржцев дождями. Вместо этого — солнечная погода и солидные 18 градусов. Почти 20 градусов ждут горожан в пятницу: будет ясно , местами облачно с прояснениями. Забегая вперед: тренд на бабье лето поддержат и выходные.

Грядущая неделя в Екатеринбурге получится теплой. Несмотря на этопонедельник будет хмурым и пасмурным. По данным сервиса Яндекс.Погодавоздух прогреется до 17 градусова днем и вечером пройдет небольшой дождь. Солнце выглянет уже во вторник. Правдатемпература немного понизится — до +16.