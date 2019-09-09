Тепло и без дождей: екатеринбуржцы дождутся бабьего лета
08:15, 09 Сентябрь 2019
Дождь обещают только в понедельник.
Грядущая неделя в Екатеринбурге получится теплой. Несмотря на это, понедельник будет хмурым и пасмурным. По данным сервиса Яндекс.Погода, воздух прогреется до 17 градусов, а днем и вечером пройдет небольшой дождь. Солнце выглянет уже во вторник. Правда, температура немного понизится — до +16.
Не ожидается осадков и в среду. Будет облачно с прояснениями и +17. О, чудо: четверг тоже не огорчит екатеринбуржцев дождями. Вместо этого — солнечная погода и солидные 18 градусов. Почти 20 градусов ждут горожан в пятницу: будет ясно, местами облачно с прояснениями. Забегая вперед: тренд на бабье лето поддержат и выходные.
Екатеринбург другими глазами: «В Мексике буду скучать по трамваям»
Выходцы из теплых стран часто жалуются на переменчивую уральскую погоду.
Новое и интересное
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».
Разговор с Юлием Гусманом
Новый сезон в Театре оперы и балета
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Город
Симановский снова сделал подарок школе Бориса Рыжего.