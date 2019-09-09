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ЕТВ просит мэрию дать скверу на Вторчермете имя Бориса Рыжего

17:37, 09 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Журналисты нашей редакции поддержали идею депутата гордумы Дмитрия Сергина назвать парк на Ферганской в честь поэта.

ЕТВ выступил с ходатайством о переименовании сквера на улице Ферганской. Журналисты нашей редакции поддержали предложение депутата гордумы Екатеринбурга Дмитрия Сергина дать скверу имя поэта Бориса Рыжего. В обосновании ЕТВ указал, что настоящее название парка «лишено аутентичного нарратива, который бы помогал в структурировании нашей идентичности». Ферганская улица отсылает нас к юбилею строительства канала, который носит имя Усмана Юсупова. Этот канал проложили по Ферганской долине Узбекистана и Таджикистана. По мнению редакции, именно поэтому ценность топонима «сквер на Ферганской» крайне мала.

Мы считаем, что переименование парка пройдет для горожан безболезненно. Вместо истории о канале в Ферганской долине екатеринбуржцы получат пространство, которое будет отсылать их к земляку. Ходатайство о переименовании сквера на Вторчермете уже направили в мэрию Екатеринбурга.

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Фото: ЕТВ

Напомним, депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин рассказал о том, что к нему на прием пришел местный житель Виктор Леонидович, который попросил назвать улицу, парк или остановку на Вторчермете именем поэта Бориса Рыжего. Народному избраннику понравилась идея, но для того, чтобы вынести ее на комиссию по топонимике, нужна инициатива юридического лица или 100 екатеринбуржцев. ЕТВ решил помочь депутату и выступил с предложением о переименовании сквера на Ферганской.

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Фото: Николай Пекарский, ЕТВ

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, топонимика, Борис Рыжий, ЕТВ, поэт, переименование, сквер на Ферганской, Екатеринбург, Дмитрий Сергин
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