ЕТВ просит мэрию дать скверу на Вторчермете имя Бориса Рыжего

ЕТВ выступил с ходатайством о переименовании сквера на улице Ферганской. Журналисты нашей редакции поддержали предложение депутата гордумы Екатеринбурга Дмитрия Сергина дать скверу имя поэта Бориса Рыжего. В обосновании ЕТВ указал, что настоящее название парка «лишено аутентичного нарратива, который бы помогал в структурировании нашей идентичности». Ферганская улица отсылает нас к юбилею строительства канала, который носит имя Усмана Юсупова. Этот канал проложили по Ферганской долине Узбекистана и Таджикистана. По мнению редакции, именно поэтому ценность топонима «сквер на Ферганской» крайне мала.

Мы считаем, что переименование парка пройдет для горожан безболезненно. Вместо истории о канале в Ферганской долине екатеринбуржцы получат пространство, которое будет отсылать их к земляку. Ходатайство о переименовании сквера на Вторчермете уже направили в мэрию Екатеринбурга.