За год екатеринбуржцы разочаровались в общественном транспорте
14:28, 06 Сентябрь 2019
В свежем рейтинге уральская столица идет вровень с Серовом.
Екатеринбург занял 44 место по качеству работы общественного транспорта в России. Среди российских городов-миллиоников уральская столица расположилась на четвертом месте, пропустив вперед Москву, Казань и Санкт-Петербург.
Как говорится в исследовании портала Domofond, всего аналитики опросили 90 тысяч человек в 200 городах России. Самой высокой оценки удостоилась Тюмень — 8,2 балла. У Екатеринбурга —всего 7,1 балла. Среднероссийский показатель составил 6,6 баллов. Сообщается, что за год екатеринбуржцы сильно разочаровались в общественном транспорте — на 0,5 балла. Для сравнения, еще один свердловский город, Серов, занял в рейтинге 49 строчку, с тем же 7,1 балла.
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