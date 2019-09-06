За год екатеринбуржцы разочаровались в общественном транспорте

Екатеринбург занял 44 место по качеству работы общественного транспорта в России. Среди российских городов-миллиоников уральская столица расположилась на четвертом месте, пропустив вперед Москву, Казань и Санкт-Петербург.

Как говорится в исследовании портала Domofond, всего аналитики опросили 90 тысяч человек в 200 городах России. Самой высокой оценки удостоилась Тюмень — 8,2 балла. У Екатеринбурга —всего 7,1 балла. Среднероссийский показатель составил 6,6 баллов. Сообщается, что за год екатеринбуржцы сильно разочаровались в общественном транспорте — на 0,5 балла. Для сравнения, еще один свердловский город, Серов, занял в рейтинге 49 строчку, с тем же 7,1 балла.