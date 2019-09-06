В Шарташском лесопарке начинают строить первую велодорожку

Гостей Шарташского лесного парка попросили быть аккуратней и внимательней из-за строительства велодорожки от Егоршинского подхода до Большого шарташского каменного карьера.

Об этом сообщил директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин. Он посоветовал выбрать другие маршруты для прогулок и отдыха и извинился за временные неудобства. По словам Зиганшина, скоро на указанной территории появятся велодорожка с освещением и видеонаблюдением, спортивные площадки, тренажеры и детские площадки, места для отдыха и досуга, а также парковки и туалеты.