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В Екатеринбург прибыл новый генеральный консул США

14:17, 06 Сентябрь 2019
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Фото: flickr.com
Эми Сторроу хочет налаживать связи между Россией и Америкой.
Новым генкосулом США в Екатеринбурге стала Эми Сторроу. Госпожа Сторроу уже прибыла в уральскую столицу. Как рассказали ЕТВ в Генеральном консульстве США в Екатеринбурге, дипломат намерена налаживать связи между Уральским консульским округом и США. «Эми Сторроу с радостью ожидает знакомства с Уралом и Сибирью», — добавили в консульстве.

Эми Сторроу работает в Госдепартаменте США с 2004 года. В 2010–2013 годах Сторроу работала в Риге, в 2015–2017 годах занимала должность директора Управления по делам выпускников Бюро по делам образования и культуры Госдепартамента.

5 августа предыдущий консул США в Екатеринбурге Пол Картер покинул Екатеринбург. У дипломата истек срок полномочий. Картер проработал на Урале два года — ровно столько, сколько могут действовать полномочия генконсулов.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, США, Екатеринбург, генконсул США
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