Утром Екатеринбург окутал туман

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Так , собирается пробка по Серафимы Дерябиной из-за ДТП в среднем ряду , как и около УПИ , на Восточной и Смазчиков. Заторы увеличились и с наступлением нового учебного года. Сейчас движение плотное , пробки достигли шести баллов.





Относительно свободно только на улице Свердлова , переходящей в Карла Либкнехта.

Пятничным утром Екатеринбург окутал плотный туман. Горожане постят фотографии с белой дымкойкоторая не дает разглядеть дальние предметы. Судя по сервису Яндекс.Пробки в нескольких районах города случились автомобильные авариичто не добавляет скорости движению.