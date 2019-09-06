Главная «ЕТВ»НовостиГород

Утром Екатеринбург окутал туман

08:53, 06 Сентябрь 2019
image.jpg
Фото: ЕТВ
Массовых задержек в Кольцово пока нет.
Пятничным утром Екатеринбург окутал плотный туман. Горожане постят фотографии с белой дымкой, которая не дает разглядеть дальние предметы. Судя по сервису Яндекс.Пробки в нескольких районах города случились автомобильные аварии, что не добавляет скорости движению.

Так, собирается пробка по Серафимы Дерябиной из-за ДТП в среднем ряду, как и около УПИ, на Восточной и Смазчиков. Заторы увеличились и с наступлением нового учебного года. Сейчас движение плотное, пробки достигли шести баллов.

Относительно свободно только на улице Свердлова, переходящей в Карла Либкнехта.
Екатеринбург другими глазами: «В Мексике буду скучать по трамваям»
Выходцы из теплых стран часто жалуются на переменчивую уральскую погоду.
photo_2019-09-06_08-44-26.jpg

Фото: ЕТВ

Авторы:
Марина Сухогузова
Что вы думаете о материале «Утром Екатеринбург окутал туман»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, пробки, туман, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

В Екатеринбурге из-за непогоды цены на такси взлетели на 250%
Город
В Екатеринбурге из-за непогоды цены на такси взлетели на 250%
Приезда машины можно ждать больше двух часов.
Разговор с Юлием Гусманом
13 сентября в 19:30
С Юлий Гусман
На сцене
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
От Светланы Зенковой
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».