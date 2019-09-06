Утром Екатеринбург окутал туман
08:53, 06 Сентябрь 2019
Массовых задержек в Кольцово пока нет.
Пятничным утром Екатеринбург окутал плотный туман. Горожане постят фотографии с белой дымкой, которая не дает разглядеть дальние предметы. Судя по сервису Яндекс.Пробки в нескольких районах города случились автомобильные аварии, что не добавляет скорости движению.
Так, собирается пробка по Серафимы Дерябиной из-за ДТП в среднем ряду, как и около УПИ, на Восточной и Смазчиков. Заторы увеличились и с наступлением нового учебного года. Сейчас движение плотное, пробки достигли шести баллов.
Относительно свободно только на улице Свердлова, переходящей в Карла Либкнехта.
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Фото: ЕТВ
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