На выходных в Екатеринбург прекратится дождь

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Пасмурность сохранится и в субботу , 7 сентября. Осадков не ожидается , да и ветер будет не таким уж сильным — до 2,5 метра в секунду в северном направлении. Температура воздуха днем составит +15 градусов.





В воскресенье , 8 сентября , сохранится примерно та же ситуация: прохладно ( до +13 днем), ветрено и пасмурно. К вечеру небо должно проясниться. Что ж , надевайте шапки и перчатки и не огорчайтесь — до лета осталось каких-то девять месяцев.

Пятница станет последним дождливым днем на этой неделеобещают синоптики. Сегодня6 сентябрядень начнется с +8 градусов по Цельсию и прохладного северного ветра скоростью два метра в секунду. К обеду потеплеет до +13…+15 градусова вечером пойдет небольшой дождь.