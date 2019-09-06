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На выходных в Екатеринбург прекратится дождь

08:15, 06 Сентябрь 2019
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Фото: Дмитрий Сальник для ЕТВ
Температура воздуха чуть-чуть повысится.
Пятница станет последним дождливым днем на этой неделе, обещают синоптики. Сегодня, 6 сентября, день начнется с +8 градусов по Цельсию и прохладного северного ветра скоростью два метра в секунду. К обеду потеплеет до +13…+15 градусов, а вечером пойдет небольшой дождь.

Пасмурность сохранится и в субботу, 7 сентября. Осадков не ожидается, да и ветер будет не таким уж сильным — до 2,5 метра в секунду в северном направлении. Температура воздуха днем составит +15 градусов.

В воскресенье, 8 сентября, сохранится примерно та же ситуация: прохладно (до +13 днем), ветрено и пасмурно. К вечеру небо должно проясниться. Что ж, надевайте шапки и перчатки и не огорчайтесь — до лета осталось каких-то девять месяцев.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, осень, погода, Екатеринбург
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