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Музей истории устроит аудиоспектакли-променады по Екатеринбургу

15:24, 06 Сентябрь 2019
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Фото: Музей истории Екатеринбурга
Проект стартует уже на следующей неделе.

Музей истории Екатеринбурга запускает новый проект — «Арт-истории». Это аудиоспектакли-променады по двум микрорайонам города — Визовскому и Вокзальному. По словам директора музея Сергея Каменского, такого в России еще не было.

В «Арт-истории» использовали интервью, взятые журналистами у местных жителей. Драматург Ульяна Гицарева написала сценарий для аудиоспектаклей. Озвучили маршруты актеры театра »Фабрика», рассказали ЕТВ в Музее истории Екатеринбурга.

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Вместе с горожанами по городу будут «гулять» императрица Елизавета и промышленник Савва Яковлев, легендарный скульптор Эрнст Неизвестный и простые жители района. Эпизоды аудиоспектакля проиллюстрированы работами уличных художников. В проекте поучаствовали художники из стрит-арт-группировки «Любовь», а также Рома Ink и Катя Lyowa.

«Арт-истории» — это подарок тем, кто любит бродить по дворам и укромным переулкам. Для этого нужен лишь телефон с наушниками и доступ в интернет», — рассказала куратор проекта Мария Стремякова.

Бесплатные аудиоспектакли-променады состоятся в понедельник, 9 сентября. В 14:00 горожане смогут прогуляться по ВИЗу, в 17:00 стартует прогулка по Вокзальному микрорайону.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, аудиоспектакли-променады, Екатеринбург, ВИЗ
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