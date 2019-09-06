Музей истории устроит аудиоспектакли-променады по Екатеринбургу
Музей истории Екатеринбурга запускает новый проект — «Арт-истории». Это аудиоспектакли-променады по двум микрорайонам города — Визовскому и Вокзальному. По словам директора музея Сергея Каменского, такого в России еще не было.
В «Арт-истории» использовали интервью, взятые журналистами у местных жителей. Драматург Ульяна Гицарева написала сценарий для аудиоспектаклей. Озвучили маршруты актеры театра »Фабрика», рассказали ЕТВ в Музее истории Екатеринбурга.
«Арт-истории» — это подарок тем, кто любит бродить по дворам и укромным переулкам. Для этого нужен лишь телефон с наушниками и доступ в интернет», — рассказала куратор проекта Мария Стремякова.
Бесплатные аудиоспектакли-променады состоятся в понедельник, 9 сентября. В 14:00 горожане смогут прогуляться по ВИЗу, в 17:00 стартует прогулка по Вокзальному микрорайону.