Музей истории устроит аудиоспектакли-променады по Екатеринбургу

Музей истории Екатеринбурга запускает новый проект — «Арт-истории». Это аудиоспектакли-променады по двум микрорайонам города — Визовскому и Вокзальному. По словам директора музея Сергея Каменского, такого в России еще не было.

В «Арт-истории» использовали интервью, взятые журналистами у местных жителей. Драматург Ульяна Гицарева написала сценарий для аудиоспектаклей. Озвучили маршруты актеры театра »Фабрика», рассказали ЕТВ в Музее истории Екатеринбурга.