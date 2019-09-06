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Мэрия Екатеринбурга потратит миллион на пиар в соцсетях

12:14, 06 Сентябрь 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Контракт с победителем аукциона будет действовать до 25 декабря 2019 года.

Мэрия Екатеринбурга заплатит миллион рублей тому, кто три месяца будет пиарить ее в социальных сетях. Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок. В документах сказано, что победитель тендера должен вести аккаунты екатеринбургской администрации в Facebook, Instagram, «Одноклассниках», во «Вконтакте» и на Youtube. Кроме того, чиновники хотят, чтобы победитель создавал тексты и распространял их в пабликах уральской столицы.

Ежемесячно в аккаунтах мэрии должно появляться не меньше 150 постов объемом в 100 знаков и больше с фотографиями и видео. Среди этих публикаций хотят видеть 20 фоторепортажей и 15 видеороликов. Вместе с тем, 40 постов нужно распространить в группах Екатеринбурга в соцсетях. Распространять публикации надо не менее чем в пяти сообществах «Вконтакте» с 50 тысячами подписчиков.

Электронный аукцион проведут 17 сентября. Контракт планируют заключить на три месяца — до 25 декабря 2019 года.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, госзакупки, деньги, пиар, Администрация Екатеринбурга, мэрия , Екатеринбург
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