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Макаровский мост закроют позже из-за пятничных пробок 

11:46, 06 Сентябрь 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Прокладывать рельсы начнут уже в темноте. 
Строители не будут перекрывать движение по Макаровскому мосту пока не стихнут пятничные пробки. Вторые выходные подряд на новой части моста прокладывают трамвайные пути. Согласно постановлению администрации, перекрывать движение должны уже с 11:00 6 сентября до 6:00 9 сентября.

«Строители, понимая сложную транспортную ситуацию в городе, стараются не злоупотреблять перекрытиями и перекрывают движение только непосредственно во время работ», — сообщили в пресс-службе мэрии. Согласно сервису Яндекс.пробки, сейчас проезд открыт. Работы планируют начать в 20:00.

Следующий этап перекрытий стартует в 11:00 13 сентября и продлится до 6:00 16 сентября. Автмобилисты могут проехать по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, проспекту Ленина, карла Либкнехта, Свердлова и переулку Красному.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, проезд, транспорт, перекрытия, Макаровский мост, Екатеринбург
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