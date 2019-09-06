Макаровский мост закроют позже из-за пятничных пробок
11:46, 06 Сентябрь 2019
Прокладывать рельсы начнут уже в темноте.
Строители не будут перекрывать движение по Макаровскому мосту пока не стихнут пятничные пробки. Вторые выходные подряд на новой части моста прокладывают трамвайные пути. Согласно постановлению администрации, перекрывать движение должны уже с 11:00 6 сентября до 6:00 9 сентября.
«Строители, понимая сложную транспортную ситуацию в городе, стараются не злоупотреблять перекрытиями и перекрывают движение только непосредственно во время работ», — сообщили в пресс-службе мэрии. Согласно сервису Яндекс.пробки, сейчас проезд открыт. Работы планируют начать в 20:00.
Следующий этап перекрытий стартует в 11:00 13 сентября и продлится до 6:00 16 сентября. Автмобилисты могут проехать по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, проспекту Ленина, карла Либкнехта, Свердлова и переулку Красному.
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