Макаровский мост закроют позже из-за пятничных пробок 

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« Строители , понимая сложную транспортную ситуацию в городе , стараются не злоупотреблять перекрытиями и перекрывают движение только непосредственно во время работ», — сообщили в пресс-службе мэрии. Согласно сервису Яндекс.пробки , сейчас проезд открыт. Работы планируют начать в 20:00.

Следующий этап перекрытий стартует в 11:00 13 сентября и продлится до 6:00 16 сентября. Автмобилисты могут проехать по улицам Бориса Ельцина , 8 Марта , проспекту Ленина , карла Либкнехта , Свердлова и переулку Красному. », — сообщили в пресс-службе мэрии. Согласно сервису Яндекс.пробкисейчас проезд открыт. Работы планируют начать в 20:00.

Строители не будут перекрывать движение по Макаровскому мосту пока не стихнут пятничные пробки. Вторые выходные подряд на новой части моста прокладывают трамвайные пути. Согласно постановлению администрацииперекрывать движение должны уже с 11:00 6 сентября до 6:00 9 сентября.