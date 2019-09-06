Крыша архива СвЖД загорелась ночью в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ночью загорелась крыша административного здания Свердловской железной дороги на Пилотной, 19. По данным Е1, это был архив. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области, о возгорании сообщили в 00:26 по местному времени.

На место приехали 24 спасателя и шесть машин. Открытый огонь потушили к 01:35, проливку и разбор конструкций закончили к четырем часам утра. Причины пожара сейчас устанавливают.

Спасатели напоминают о правилах безопасности и просят держать жилье в чистоте. Не копите мусор, не пользуйтесь сломанными электроприборами и доверяйте монтаж проводки только специалистам. Кроме того, для защиты электроприборов от перегрузки можно поставить предохранители.