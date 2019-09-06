ЕТК потратит 86 миллионов на восстановление газонов и дорог
16:48, 06 Сентябрь 2019
Быстрее всего благоустройство возвращают в Чкаловском районе.
Энергетики благоустроили 1608 объектов улично-дорожной сети после ремонта теплосетей. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе ЕТК.
Также на восстановление 64 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия дорог и тротуаров и 90 тысяч квадратных метров газонов потратили 86 миллионов рублей. Сейчас по объемам выполненных работ лидирует Чкаловский район, где благоустроены 274 участка.
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