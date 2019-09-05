Подрядчики оправдались перед мэрией Екатеринбурга за долгий ремонт
Чиновники мэрии устроили очередной объезд по Екатеринбургу, чтобы посмотреть, как ремонтируют дороги. Новый трип прошел по улицам Учителей, Турбинной, Таганской и Ленина. В конце объезда вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов и глава одноименного комитета Тамара Благодаткова заехали на многострадальный Макаровский мост, который то и дело закрывают: то для автомобилистов, то для трамваев.
Вопросы к качеству ремонта дорог и тротуаров возникли сразу. Подрядчик «УралДорТехнологии», который занимается улицей Учителей, пообещал, что асфальт положат в выходные, а тротуары закончат на следующей неделе. На первый взгляд все звучит красиво, но это не прибавило радости Тамаре Благодатковой. Тем более после того, как она услышала о результатах повторных вырубок — на некоторых участках не было сцепления с дорогой. «Вы должны не просто уехать с объекта, а предоставить все документы о качестве работ», — заявила глава комитета по благоустройству. Подрядчик ответил, что 120 квадратов нижнего покрытия переделают, а полностью улицу сдадут в конце сентября. Но Алексей Бубнов добавил драмы и предупредил рабочих:
Права на ошибку у вас уже нет. Ускоряйтесь. Мы вам говорим об этом с июня.
И представители подрядчика с грустными лицами двинулись дальше. Чиновникам нужно было оценить еще два объекта этой же фирмы, и это никого не веселило. Впрочем, когда все приехали на Турбинную, сотрудники компании попытались разбавить шутками серый четверг. Вступив на дощечку, которая зачем-то лежала на камнях, подрядчик улыбнулся Бубнову: «Это площадочка для встречи». Но вице-мэр шутку не оценил и потребовал убрать доску. Компания согласилась и озвучила сроки ремонта — к 10 сентября покрытие будет лежать, как надо. Останется разобраться с газонами и разметкой, а также убрать за собой.
«Площадочка для встречи»
Фото: ЕТВ
«Указателей нет. Где таблички?» — возмутился Алексей Бубнов на Таганской. Но это был не единственный сюрприз, который ждал заместителя мэра. На Таганской улице асфальтом еще даже не пахло — рабочие пообещали начать фрезерование только в воскресенье–понедельник. Прогуливаясь по камням на голом тротуаре, чиновник наткнулся на шикарный подъезд, вокруг которого кусками валялся бордюр. И если в рытвины рядом с ним налили бы воды, спокойно можно было пускать кораблики, как в детстве. Тамара Благодаткова не побоялась потрогать ямы ногой и приказным тоном попросила поскорее разобраться с ними.
Еще больше Бубнов разозлился, когда дошел до теплотрассы, которую прокладывают на той же Таганской. «Где объявления, где знаки, ограждения, где все? — громко вопросил чиновник. — Ребенок пойдет и свалится в эту яму!» По словам Благодатковой, ремонт теплотрассы согласовали до 4 сентября исключительно на проезжей части. А подрядчик уже залез на газон и заканчивать работы не собирается. Пытаясь оправдаться, главный инженер лишь что-то промямлил про приказ начальства.
На проспекте Ленина от Карла Либкнехта до Луначарского, куда чиновники заехали тоже, плитку должны положить до 10 октября. Одна из журналисток потопталась на тротуаре со стороны УрФУ ногой и спросила: «А вот тут уже откололось, что будете делать?» «Переделывать», — ответил представитель ИП Шамов, за которым закрепили ремонт. Но затем последовал другой вопрос от присутствующих: «Почему тротуары не могут сделать с июля?» Второй ответ оказался куда менее конкретным: «Ну дождь был, в дождь нельзя укладывать. Да и красный камень очень специфичный, его очень издалека везут… Ну что поделать, так получилось». Мэрия на это не отреагировала, но озаботилась тем, как теперь ходят по проспекту екатеринбуржцы:
Аккуратненько. Не надо все сдирать, чтобы люди по песку не ходили.
Но песок оказался меньшим из зол. За перекрестком на Луначарского вице-мэр увидел огромную кучу грунта, которую уже подмывало водой. А над лужами и на месте проплешин на тротуаре возвышались деревянные переправы. Выяснилось, что почву не могут вывести три недели. «Чтобы в пятницу к 15 часам ее здесь не было», — заявил Бубнов. А подрядчик (СК-Градстрой) тем временем начал спорить с Благодатковой о том, что работы не могут закончить из-за радиуса. «Я вас огорчу, прямая не зависит от радиуса», — парировала глава комитета по благоустройству и потребовала наконец привезти рулон газона, который давным-давно должен быть.
Последней точкой объезда стал Макаровский мост, на котором сейчас делают инновационные рельсы. Из-за этого на все выходные на путепроводе будут перекрывать движение. «Мост колеблется, когда идет движение, поэтому мы его закрываем. Чтобы не было трещин в бетоне, колебаний лучше избегать», — прокомментировал ситуацию подрядчик и добавил, что пустить трамваи здесь планируют 14 октября. Для новых рельсов рабочие использовали бесшовную сварку. Таким образом рельс выглядит как единое целое. Конструкцию расположили на бетонном основании, а обрамление сделали из резины. Кроме того, у рельсов будет температурный компенсатор, что поможет трамваям меньше стучать во время движения. Новые конструкции должны прослужить 50 лет.
Несмотря на то, что вице-мэр Алексей Бубнов ругался на рабочих, он все же порадовался, что раскопки скоро закончатся. Но, по мнению Бубнова, в следующем году надо вести себя с подрядчиками по-другому:
Мы учтем опыт 2019 года и, наверное, будет ставить более жесткие сроки. Возможно, будем отдельно закупать гранит и отдельно оплачивать работы. Проблема в том, что у нас не так много организаций, которые могут ремонтировать дороги.