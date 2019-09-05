Подрядчики оправдались перед мэрией Екатеринбурга за долгий ремонт

Чиновники мэрии устроили очередной объезд по Екатеринбургу, чтобы посмотреть, как ремонтируют дороги. Новый трип прошел по улицам Учителей, Турбинной, Таганской и Ленина. В конце объезда вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов и глава одноименного комитета Тамара Благодаткова заехали на многострадальный Макаровский мост, который то и дело закрывают: то для автомобилистов, то для трамваев.

Вопросы к качеству ремонта дорог и тротуаров возникли сразу. Подрядчик «УралДорТехнологии», который занимается улицей Учителей, пообещал, что асфальт положат в выходные, а тротуары закончат на следующей неделе. На первый взгляд все звучит красиво, но это не прибавило радости Тамаре Благодатковой. Тем более после того, как она услышала о результатах повторных вырубок — на некоторых участках не было сцепления с дорогой. «Вы должны не просто уехать с объекта, а предоставить все документы о качестве работ», — заявила глава комитета по благоустройству. Подрядчик ответил, что 120 квадратов нижнего покрытия переделают, а полностью улицу сдадут в конце сентября. Но Алексей Бубнов добавил драмы и предупредил рабочих: