Ледовую арену УГМК начнут строить на этой неделе
11:49, 05 Сентябрь 2019
Гендиректор Андрей Козицын подтвердил, что объект возведут к 2022 году.
Генеральный директор УГМК Андрей Козицын заявил, что строительство Ледовой арены начнут уже на этой неделе. При этом бизнесмен не стал отвечать на вопрос, испытывает ли облегчение от того, что площадку исключили из числа возможных мест под храм святой Екатерины.
«Ледовая арена — большое и серьезное дело. Формальности почти все преодолели. На этой или следующей неделе получим разрешение на строительство. То есть в сентябре начнём стройку. По плану в 2022 году закончим строительство. Надеюсь, так и будет», — заявил Козицын.
«Ледовая арена — большое и серьезное дело. Формальности почти все преодолели. На этой или следующей неделе получим разрешение на строительство. То есть в сентябре начнём стройку. По плану в 2022 году закончим строительство. Надеюсь, так и будет», — заявил Козицын.
Напомним, площадку на месте снесенной телебашни рассматривали как возможное место строительства храма святой Екатерины. На последнем заседании рабочей группы, место исключили из списка, заменив на территорию за Макаровским мостом. Ледовая арена должна стать одним из подарков к 300-летию города и объектом Универсиады. Ее строительство обойдется в 140 миллионов евро.
Многофункциональный комплекс сможет принимать соревнования уровня чемпионатов Европы и мира по 11 видам спорта, включая хоккей, фигурное катание, баскетбол, волейбол и мини-футбол. При этом общая вместимость спортивной площадки составит 12 тысяч человек, а концертной — 15 тысяч.
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