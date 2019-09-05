Ледовую арену УГМК начнут строить на этой неделе

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Напомним , площадку на месте снесенной телебашни рассматривали как возможное место строительства храма святой Екатерины. На последнем заседании рабочей группы , место исключили из списка , заменив на территорию за Макаровским мостом. Ледовая арена должна стать одним из подарков к 300-летию города и объектом Универсиады. Ее строительство обойдется в 140 миллионов евро.





Многофункциональный комплекс сможет принимать соревнования уровня чемпионатов Европы и мира по 11 видам спорта , включая хоккей , фигурное катание , баскетбол , волейбол и мини-футбол. При этом общая вместимость спортивной площадки составит 12 тысяч человек , а концертной — 15 тысяч.



Генеральный директор УГМК Андрей Козицын заявилчто строительство Ледовой арены начнут уже на этой неделе. При этом бизнесмен не стал отвечать на вопросиспытывает ли облегчение от тогочто площадку исключили из числа возможных мест под храм святой Екатерины.», — заявил Козицын.