«Есть колебания»: трамваи поедут Макаровскому мосту только в октябре

Трамвайное движение по Макаровскому мосту запустят только 14 октября. Во время объезда вице-мэра по благоустройству Алексея Бубнова , подрядчик сообщил , что пока что мост колеблется при движении. Запуск трамваев может привести к тому , что в бетоне появятся трещины. Ранее трамваи в сторону вокзала обещали з апустить уже 14 сентября.



