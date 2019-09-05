«Есть колебания»: трамваи поедут Макаровскому мосту только в октябре
13:01, 05 Сентябрь 2019
Рабочие продолжают прокладывать пути.
Трамвайное движение по Макаровскому мосту запустят только 14 октября. Во время объезда вице-мэра по благоустройству Алексея Бубнова, подрядчик сообщил, что пока что мост колеблется при движении. Запуск трамваев может привести к тому, что в бетоне появятся трещины. Ранее трамваи в сторону вокзала обещали запустить уже 14 сентября.
Укладывать трамвайные пути продолжат до 16 сентября. До этого Макаровский мост закрывают для автомобилистов по выходным. Зато на мосту появятся инновационные рельсы: у них бетонное основание, резиновое обрамление и тепловые стыки. Планируется, что они прослужат 50 лет без ремонта.
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