Гордума Екатеринбурга согласилась изменить правила опроса по храму

Комиссия по местному самоуправлению обсудила предложение мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, который попросил изменить правила опроса по строительству храма святой Екатерины. Депутаты решили, что изменения нужны, поскольку положение об опросах не редактировали с 2006 года. Большинство народных избранников проголосовало за изменения в правилах. Утвердить документ должны на следующем заседании гордумы, на которое пригласят заместителя мэра Екатерину Куземку и главу избиркома Вадима Антошина.

Среди тех, кто выступил против, оказался депутат Дмитрий Сергин. Он заявил, что торопиться с принятием документа не стоит. «Я принципиально не возражаю против каких-то изменений, но считаю, что их надо широко обсудить», — прокомментировал Дмитрий Рифович свое решение журналисту ЕТВ. По словам Сергина, изменения в положении необходимо обговорить на заседании Общественной палаты и с жителями города.