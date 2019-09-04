Гордума Екатеринбурга согласилась изменить правила опроса по храму
Комиссия по местному самоуправлению обсудила предложение мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, который попросил изменить правила опроса по строительству храма святой Екатерины. Депутаты решили, что изменения нужны, поскольку положение об опросах не редактировали с 2006 года. Большинство народных избранников проголосовало за изменения в правилах. Утвердить документ должны на следующем заседании гордумы, на которое пригласят заместителя мэра Екатерину Куземку и главу избиркома Вадима Антошина.
Среди тех, кто выступил против, оказался депутат Дмитрий Сергин. Он заявил, что торопиться с принятием документа не стоит. «Я принципиально не возражаю против каких-то изменений, но считаю, что их надо широко обсудить», — прокомментировал Дмитрий Рифович свое решение журналисту ЕТВ. По словам Сергина, изменения в положении необходимо обговорить на заседании Общественной палаты и с жителями города.
Все понимают, что документ готовится для проведения опроса по строительству храма святой Екатерины. При выделении земли вроде бы все формальные процедуры были соблюдены: состоялись публичные слушания, внесли изменения в правила землепользования и застройки, землю выделили. Но потом часть горожан громко высказала несогласие с принятыми решениями.
Сейчас закладывается нормативная база для проведения опроса, и, на мой взгляд, формальных процедур недостаточно для того, чтобы дальше все проходило гладко. Бегом, бегом, в спешке продавят этот документ, примут. А потом выяснится, что ряд жителей хотел более активно в этом поучаствовать, внести свои предложения. А они не смогли это сделать. И мы на начальном этапе (на этапе проведения опроса) столкнемся с тем, что будет зреть недовольство.
Напомним, в конце августа мэр Екатеринбурга Александр Высокинский внес в гордуму предложение расширить перечень возможных вариантов опроса, чтобы определить место строительства храма святой Екатерины. Сейчас положение предполагает проведение поименного опроса по месту жительства. Глава города предлагает сделать так, чтобы екатеринбуржцы могли проголосовать на любой площадке. Также Высокинский считает, что опрос должен быть анонимным.