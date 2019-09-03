В Екатеринбурге за 35 миллионов продают квартиру с видом на мэрию

Квартиру с двухуровневой планировкой и видом на мэрию на Урицкого, 7 продают в Екатеринбурге. За нее просят 34,9 миллиона рублей. На первом этаже просторного жилья есть гостиная, кухня-столовая, мастер-спальня с собственной душевой и детская комната, а также большая ванная комната, гостевой санузел и три лоджии. На втором этаже расположены кинозал, рабочий кабинет, ванная комната, санузел и две лоджии, пишут в объявлении на сайте N1.RU.

С пятого этажа, на котором находится квартира, можно смотреть салюты и праздничные парады. Вид из окон выходит на площадь 1905 года и администрацию Екатеринбурга. С противоположной стороны находятся дома правительства и Заксобрания Свердловской области.

Продавцы указали, что двор закрыт от посторонних. В доме есть круглосуточная охрана и видеонаблюдение. За квартирой закреплены два места для парковки во дворе. Общая площадь комфортабельного жилья — 235 квадратных метров. Посмотрите, за что просят 35 миллионов рублей: