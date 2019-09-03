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В Екатеринбурге за 35 миллионов продают квартиру с видом на мэрию

12:13, 03 Сентябрь 2019
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Фото: N1.RU
Хозяева жилья говорят, что праздничные парады и салюты можно наблюдать не выходя из дома.

Квартиру с двухуровневой планировкой и видом на мэрию на Урицкого, 7 продают в Екатеринбурге. За нее просят 34,9 миллиона рублей. На первом этаже просторного жилья есть гостиная, кухня-столовая, мастер-спальня с собственной душевой и детская комната, а также большая ванная комната, гостевой санузел и три лоджии. На втором этаже расположены кинозал, рабочий кабинет, ванная комната, санузел и две лоджии, пишут в объявлении на сайте N1.RU.

С пятого этажа, на котором находится квартира, можно смотреть салюты и праздничные парады. Вид из окон выходит на площадь 1905 года и администрацию Екатеринбурга. С противоположной стороны находятся дома правительства и Заксобрания Свердловской области.

Продавцы указали, что двор закрыт от посторонних. В доме есть круглосуточная охрана и видеонаблюдение. За квартирой закреплены два места для парковки во дворе. Общая площадь комфортабельного жилья — 235 квадратных метров. Посмотрите, за что просят 35 миллионов рублей:

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Фото на главной и в тексте: N1.RU
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, продажа квартир, квартира, недвижимость, N1, Свердловская область , Екатеринбург
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