В Екатеринбурге на пяти улицах поставят знаки «Остановка запрещена»

В Екатеринбурге запретят парковку еще на пяти улицах. Знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» сделают в третьем квартале 2019 года на Белинского, Гурзуфской, Маршала Жукова, Плотников и Клары Цеткин, рассказали ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Точную дату пока не называют. ЕТВ отметил участки на карте, чтобы вам не пришлось бежать вслед за эвакуатором: