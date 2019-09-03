В Екатеринбурге на пяти улицах поставят знаки «Остановка запрещена»
13:42, 03 Сентябрь 2019
Парковку запретят на Белинского, Маршала Жукова, Гурзуфской, Плотников и Клары Цеткин.
В Екатеринбурге запретят парковку еще на пяти улицах. Знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» сделают в третьем квартале 2019 года на Белинского, Гурзуфской, Маршала Жукова, Плотников и Клары Цеткин, рассказали ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Точную дату пока не называют. ЕТВ отметил участки на карте, чтобы вам не пришлось бежать вслед за эвакуатором:
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