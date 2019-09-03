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В Екатеринбурге на пяти улицах поставят знаки «Остановка запрещена»

13:42, 03 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Парковку запретят на Белинского, Маршала Жукова, Гурзуфской, Плотников и Клары Цеткин.

В Екатеринбурге запретят парковку еще на пяти улицах. Знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» сделают в третьем квартале 2019 года на Белинского, Гурзуфской, Маршала Жукова, Плотников и Клары Цеткин, рассказали ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Точную дату пока не называют. ЕТВ отметил участки на карте, чтобы вам не пришлось бежать вслед за эвакуатором:

Забытый паркхозактив
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Появление новых знаков чиновники объясняют тем, что жители часто жалуются в Центр организации дорожного движения и просят увеличить место для проезда.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, знаки, Свердловская область , остановка запрещена, парковка
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