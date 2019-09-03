Суд оштрафовал свердловчанина на 20 тысяч за табличку Никсону

Ревдинский суд оштрафовал Петра Кикилыка , пытавшегося установить памятную доску 37 президенту США Ричарду Никсону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе Свердловского областного суда.





Жителю Дегтярска придется заплатить государству 20 тысяч рублей. Его признали виновным в административном правонарушении — организации публичного мероприятия без уведомления. Решение обжаловано защитой и пока не вступило в законную силу.



