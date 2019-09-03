Суд оштрафовал свердловчанина на 20 тысяч за табличку Никсону
18:56, 03 Сентябрь 2019
Летом мужчина пытался напомнить жителям Дегтярска, что 37 президент США был в их городе.
Ревдинский суд оштрафовал Петра Кикилыка, пытавшегося установить памятную доску 37 президенту США Ричарду Никсону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе Свердловского областного суда.
Жителю Дегтярска придется заплатить государству 20 тысяч рублей. Его признали виновным в административном правонарушении — организации публичного мероприятия без уведомления. Решение обжаловано защитой и пока не вступило в законную силу.
14 июля полицейские задержали в Дегтярске 75-летнего пенсионера Петра Кикилыка за то, что он собирался установить табличку 37 президенту США Ричарду Никсону. Дело в том, что в 20 веке на медном руднике Дегтярска по концессии работали иностранные компании. Родители Никсона приехали на рудник как представители фирмы Lena Goldfields и взяли с собой сына. Именно об этом визите и хотел напомнить жителям города Петр Кикилык.
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