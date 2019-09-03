Общежитие УГМУ эвакуировали из-за сумки с зонтом
15:15, 03 Сентябрь 2019
Вещь показалась опасной, и охрана вызвала полицию.
Общежитие Уральского государственного медицинского университета эвакуировали сегодня утром, 3 сентября. Причиной для эвакуации стала мужская сумка с зонтом. Студент оставил ее на видном месте и забыл про вещь, которая показалась охране общежития опасной. Из здания вывели 100 педагогов и учащихся.
Как сообщил ЕТВ пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых, сотрудникам учебного заведения и студентам ничего не угрожало. Взрывоопасные предметы в общежитии не обнаружили. Молодого человека, который забыл сумку, нашли и сделали ему замечание. Он пообещал быть внимательнее.
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