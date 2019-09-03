Найден новый фаворит для строительства храма святой Екатерины

«Что-то», скорее всего, — это проблема с пустырем на перекрестке улиц Фурманова — Белинского. Несколько раз Высокинский говорил: «Мы ведем плотный диалог с коллегами из федерального центра». Но ни разу не сказал об итогах этого, похоже, бесперспективного диалога.

Члены рабочей группы заявление мэра выслушали, а потом подвергли критике практически все им сказанное.

Депутат гордумы Тимофей Жуков заявил: «Вы работаете по какой-то своей стратегии. Мы же многие вопросы обсудили и нашли ответы. Мы рассмотрели площадку за Макаровским мостом и проголосовали за ее исключение из списка».

Общественник Алексей Беззуб засомневался в обязательном наличии трех- площадок в опросном листе: «Как возникла эта магическая цифра? Тем более что оставшиеся две площадки не устойчивы — нет договоренности ни с федеральным центром (пустырь) ни с „Альфа-банком“ (Приборостроительный завод)».

Депутат гордумы Константин Киселев, представляющий в рабочей группе движение «Парки и скверы», обвинил мэрию Екатеринбурга в отсутствии профессионализма. Но сначала отметил, что «бинарное голосование настолько же устойчиво, как и голосование с тремя или четырьмя пунктами».

