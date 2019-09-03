Найден новый фаворит для строительства храма святой Екатерины
Заседание рабочей группы, созданной для того, чтобы решить проблему опроса по строительству храма святой Екатерины, вновь закончилось ничем. Почти два часа собравшиеся обсуждали два вопроса. Первый — исключить или оставить в списке для голосования площадку, на которой УГМК уже начала строить Ледовую арену. Второй — включить ли вместо территории на месте снесенной телебашни участок за Макаровским мостом.
«Я с удовольствием хожу на заседание рабочей группы. Люди здесь приятные. Но бессмысленность происходящего очевидна», — заметил игумен Вениамин Райников.
Президентское поручение выполнено — спорное место (сквер у Театра драмы) исключено. И мы начали сами себе придумывать темы для обсуждения. Хотя непонятно, кто дал такое задание. Церковь строит храмы, не потому что требуется легитимность, а потому что конституция разрешает. Но почему-то люди нам решили рассказать, где строить храм. Хотя в списке площадок нет ни одного общественного места. Если у нас получится купить землю, мы построим там храм. Не надо нам людям с улицы доказывать, где и как это делать. Сейчас получается, что город распоряжается имуществом либо частным, либо федеральным.
Почему представители епархии пришли к такому выводу — читайте в репортаже ЕТВ.
Заседание рабочей группы началось с вопроса депутата гордумы Екатеринбурга Колесникова. Он решил уточнить у своего коллеги Киселева: «А где у вас жена работает?» Не получив ответа, сделал очередное скандальное и бесполезное заявление: «Большиство членов рабочей группы являются лоббистами корпорации «Атомстройкомплекс». У Киселева там супруга, у Беззуба — бизнес, Цариков раньше сам там работал. Давайте решим, нужно ли нам принимать решение в интересах олигархов «Атомстройкомплекса».
Затем выступил мэр Высокинский. Он рассказал собравшимся, что на участке под снесенной телебашней, которая находится в перечне возможных площадок под храм, ведется строительство Ледовой арены. Поэтому его надо исключить: «Арена готовится к сдаче в 2022 году, что бы успеть к Универсиаде». Точнее, заменить на участок за Макаровским мостом на правом берегу Исети: «Для устойчивости опроса нужно выносить на голосование три площадки, если что-то пойдет не по плану».
Коллаж: Виталий Калистратов, ЕТВ
«Что-то», скорее всего, — это проблема с пустырем на перекрестке
улиц Фурманова — Белинского. Несколько раз Высокинский говорил: «Мы ведем
плотный диалог с коллегами из федерального центра». Но ни разу не сказал об
итогах этого, похоже, бесперспективного диалога.
Члены рабочей группы заявление мэра выслушали, а потом подвергли критике практически все им сказанное.
Депутат гордумы Тимофей Жуков заявил: «Вы работаете по какой-то своей стратегии. Мы же многие вопросы обсудили и нашли ответы. Мы рассмотрели площадку за Макаровским мостом и проголосовали за ее исключение из списка».
Общественник Алексей Беззуб засомневался в обязательном наличии трех- площадок в опросном листе: «Как возникла эта магическая цифра? Тем более что оставшиеся две площадки не устойчивы — нет договоренности ни с федеральным центром (пустырь) ни с „Альфа-банком“ (Приборостроительный завод)».
Депутат гордумы Константин Киселев, представляющий в рабочей группе движение «Парки и скверы», обвинил мэрию Екатеринбурга в отсутствии профессионализма. Но сначала отметил, что «бинарное голосование настолько же устойчиво, как и голосование с тремя или четырьмя пунктами».
Архитектор Михаил Вяткин вступился за предлагаемую мэром
территорию: «Там будет застраиваться и развиваться город, появится новый презентабельный
район города. Я считаю, что это неплохая площадка. Мы разовьем городскую
набережную. И инвесторы помогут нам в этом деле. Храм должен ставиться не на
застроенной территории и нарушать сложившую структуру, а давать новую точку
развития городу».
Социолог Наталья Маликова поправила Александра Высокинского в терминах: «В социологии понятия устойчивости не существует. Это называется валидность, то есть надежность». И заметила, что в опрос следует включать только те суждения/площадки, которые понятны респондентам/горожанам: «Мы не имеем права предлагать в опросе запасные варианты». Попутно выяснилось, что участок за Макаровским мостом непонятен и неизвестен членам рабочей группы. И, возможно, для строительства там храма святой Екатерины придется делать насыпной участок и договариваться с компанией «Брусника», у которой есть планы по застройке территории на правом берегу Исети. На что Михаил Вяткин угрожающе заметил: «Проект „Брусники“ не пройдет ни на одном градостроительном совете. „Брусника“ еще никто».
Коллаж: Виталий Калистратов, ЕТВ
Разумное предложение — рассмотреть предлагаемую площадку после того, как рабочая группа увидит ее кадастровые границы и градостроительное зонирование — не было поддержано большинством. И рабочая группа большинством приняла (уже в который раз) очередной список участков, на которых может появиться храм святой Екатерины. После подсчета голосов — 15 «за» — депутат Колесников радостно вскрикнул «Yes!» и добавил: «Там хоть набережную нам инвестор сделает».
На этом очередное заседание рабочей группы завершилось. Хотя Александр Высокинский настаивал: 24 сентября, когда городская дума соберется на первое заседание нового сезона, необходимо утвердить методику опроса. Но к ее формированию даже не приступили. И неизвестно, приступят ли. Как заметил Олег Хабибуллин, один из членов рабочей группы: «За две недели нереально вынести вопрос на думу. Да и к чему эта спешка?»
Если ничего не изменится, то когда-нибудь мы примем участие в опросе и выберем из трех участков — за Макаровским мостом, на перекрестке Фурманова — Белинского или на Горького, 17 — один. Для храма святой Екатерины.