Куйвашев поддержал все мечты Высокинского на 300-летие Екатеринбурга
17:42, 03 Сентябрь 2019
Губернатор подписал постановление, по которому город потратит 250 миллиардов. Там есть метро.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил планы на празднование 300-летия Екатеринбурга. Согласно документу, город «гульнет» на 250 миллионов рублей: именно столько планируют потратить на подарки жителям. Постановление опубликовано 3 сентября на портале правовой информации региона.
В план включили строительство 12 станций метро, ЕКАДа, центра «Эрмитаж-Урал», волейбольной академии, центра хореографии, благоустройство ЦПКиО, Шарташского лесопарка, Литературного квартала, сквера у Оперного театра, набережной Исети. Запросы мэра Александра Высокинского возмутили сенатора Аркадия Чернецкого.
В план включили строительство 12 станций метро, ЕКАДа, центра «Эрмитаж-Урал», волейбольной академии, центра хореографии, благоустройство ЦПКиО, Шарташского лесопарка, Литературного квартала, сквера у Оперного театра, набережной Исети. Запросы мэра Александра Высокинского возмутили сенатора Аркадия Чернецкого.
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