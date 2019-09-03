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Куйвашев поддержал все мечты Высокинского на 300-летие Екатеринбурга

17:42, 03 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Губернатор подписал постановление, по которому город потратит 250 миллиардов. Там есть метро.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил планы на празднование 300-летия Екатеринбурга. Согласно документу, город «гульнет» на 250 миллионов рублей: именно столько планируют потратить на подарки жителям. Постановление опубликовано 3 сентября на портале правовой информации региона.

В план включили строительство 12 станций метро, ЕКАДа, центра «Эрмитаж-Урал», волейбольной академии, центра хореографии, благоустройство ЦПКиО, Шарташского лесопарка, Литературного квартала, сквера у Оперного театра, набережной Исети. Запросы мэра Александра Высокинского возмутили сенатора Аркадия Чернецкого.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Екатеринбург, 300-летие , праздник, Евгений Куйвашев, Александр Высокинский
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