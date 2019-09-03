Дождались! Отопление в Екатеринбурге могут включить 15 сентября

Отопление в Екатеринбурге могут включить 15 сентября. Именно в это время среднесуточная температура опустится ниже +8 градусов Цельсия и будет держаться на таком уровне несколько дней. Тогда согласно регламенту можно будет пускать тепло в дома.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии уральской столицы, скоро выйдет постановление главы Екатеринбурга, в котором появятся точные даты подключения районов города. В первую очередь тепло придет в детские сады, школы и больницы.

Напомним, на этой неделе в Екатеринбурге обещают прохладную погоду. Но к выходным потеплеет до +15, поэтому, возможно, вы не замерзнете в квартире и на улице. Полный прогноз погоды читайте здесь.