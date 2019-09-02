В Екатеринбурге мост на Шевченко полностью откроют к середине сентября

Мост на Шевченко полностью отремонтируют к 15 сентября, хотя должны были сдать на две недели раньше. О том, что путепровод не готов, сообщила в сторис Instagram екатеринбурженка Юлия Воронина. Она выложила фотографии, на которых видно, что на мосту еще нет асфальта. Кроме того, девушка прикрепила снимок знака, на котором обозначены новые даты ремонта, — с 25 июля по 10 сентября.