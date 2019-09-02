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В Екатеринбурге мост на Шевченко полностью откроют к середине сентября

09:37, 02 Сентябрь 2019
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Фото: екатеринбург.рф
Две полосы путепровода доступны для автомобилей уже сегодня.

Мост на Шевченко полностью отремонтируют к 15 сентября, хотя должны были сдать на две недели раньше. О том, что путепровод не готов, сообщила в сторис Instagram екатеринбурженка Юлия Воронина. Она выложила фотографии, на которых видно, что на мосту еще нет асфальта. Кроме того, девушка прикрепила снимок знака, на котором обозначены новые даты ремонта, — с 25 июля по 10 сентября.

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Информацию о том, что заасфальтировать путепровод за ночь не успеют, подтвердили в Екатеринбургской теплосетевой компании. Сегодня, 2 сентября, на мосту пообещали открыть две полосы, которые должны засыпать щебнем. Полностью путепровод на Шевченко откроют 15 сентября.

Фото в тексте: Instagram Юлии Ворониной

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , мост на Шевченко, ремонт дорог, ЕТК
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