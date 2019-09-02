Привет, осень: всю неделю в Екатеринбурге будет прохладно

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Экватор рабочей недели порадует больше. Выглянет солнце , тучи оставят осадки при себе , а воздух прогреется до 14 градусов выше нуля. Но зонтик из сумки лучше не убирать: мало ли что. Четверг продолжит тренд и фактически скопирует среду , только ветер будет еще скромнее. Пятница оставит надежды на теплую погоду в выходные: синоптики прогнозируют малооблачную погоду и +15 на термометрах. А там , глядишь , и бабье лето не за горами.

Календарная осень в Екатеринбурге благополучно наступилаа осень фактическая пришла еще несколькими днями ранее. И прерываться на бабье лето пока не намерена. Понедельник встретит горожан хмурыми +10дождямисильным ветром. Во вторник и вовсепо данным Gismeteo, не обойдется без гроз. Зато потеплеет — до 13 градусов.