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Привет, осень: всю неделю в Екатеринбурге будет прохладно

08:14, 02 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Понедельник и вторник запомнятся дождями, а к пятнице немного потеплеет.
Календарная осень в Екатеринбурге благополучно наступила, а осень фактическая пришла еще несколькими днями ранее. И прерываться на бабье лето пока не намерена. Понедельник встретит горожан хмурыми +10, дождями, сильным ветром. Во вторник и вовсе, по данным Gismeteo, не обойдется без гроз. Зато потеплеет — до 13 градусов.

Экватор рабочей недели порадует больше. Выглянет солнце, тучи оставят осадки при себе, а воздух прогреется до 14 градусов выше нуля. Но зонтик из сумки лучше не убирать: мало ли что. Четверг продолжит тренд и фактически скопирует среду, только ветер будет еще скромнее. Пятница оставит надежды на теплую погоду в выходные: синоптики прогнозируют малооблачную погоду и +15 на термометрах. А там, глядишь, и бабье лето не за горами.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Свердловская область , Екатеринбург, погода
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