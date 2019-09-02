Постамент у входа в Храм-на-крови исписали фломастерами
11:11, 02 Сентябрь 2019
Женщину, оскорбившую РПЦ и «Единую Россию», уже задержали.
Храм-на-крови в Екатеринбурге осквернили в ночь на 1 сентября. Постамент памятника Романовым у входа в храм исписали черным фломастером. ЕАН сообщает, что оскорбления были адресованы РПЦ и партии «Единая Россия».
По данным издания, подозреваемую — местную жительницу 1971 года — задержали на месте происшествия и доставили в отдел полиции № 1. Сейчас надписи стерты. В пресс-службе Екатеринбургской епархии подтвердили информацию об инциденте.
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