Мэрия Екатеринбурга отремонтирует самую старую аптеку

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В техническом задании конкурса указаны сроки проектирования и составления сметы: они должны быть готовы к 1 декабря , а до 25 декабря 2019 года — согласованы с заказчиком.





От архитекторов требуется приспособить здание под нужды ЕМУП « Здоровье». Там будут располагаться аптека , кафе , офисы на втором этаже. Для такого количества функций необходим капитальный ремонт здания: от замены крылец до замены коммунальных систем и утепления чердака.





Победителя конкурса должны определить 11 сентября.