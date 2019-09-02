Мэрия Екатеринбурга отремонтирует самую старую аптеку
11:43, 02 Сентябрь 2019
Для здания на Пушкина, 16 ищут архитекторов, которые сделают проект и смету для будущей реконструкции.
Здание, где располагается самая старая из ныне действующих аптек, на Пушкина, 16, отремонтируют. Перед этим нужно сделать проект и составить смету будущих работ. Так как здание является объектом культурного наследия, заниматься этим должны аккредитованные специалисты. Именно таких мэрия ищет — на госзакупках появился соответствующий лот на полмиллиона рублей.
В техническом задании конкурса указаны сроки проектирования и составления сметы: они должны быть готовы к 1 декабря, а до 25 декабря 2019 года — согласованы с заказчиком.
От архитекторов требуется приспособить здание под нужды ЕМУП «Здоровье». Там будут располагаться аптека, кафе, офисы на втором этаже. Для такого количества функций необходим капитальный ремонт здания: от замены крылец до замены коммунальных систем и утепления чердака.
Победителя конкурса должны определить 11 сентября.
Досье знаний: кто ты — ботаник, фантазер или лентяй
Кем бы вы были в школе, если оценить вас по уровню базовых знаний общеобразовательной программы?
Новое и интересное
Мост в ад. Окрестности Челюскинцев стали труднопроходимы
Город
Тест-драйв пешеходных переходов через закрытый путепровод и неспешные покатушки по прилегающим улицам в материале ЕТВ.
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
Гости Екатеринбурга
Александр Рогов больше не говорит о трендах
Глава на районе. Александр Якоб посетил вокзал и погулял по набережной
Город
Погожим весенним утром глава горадминистрации в сопровождении значительной свиты объезжал-обходил Железнодорожный район. Ему показывали Макаровский мост, вокзал и пруд, сделанный из лужи.