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Мэрия Екатеринбурга отремонтирует самую старую аптеку

11:43, 02 Сентябрь 2019
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Фото: Яндекс.Карты
Для здания на Пушкина, 16 ищут архитекторов, которые сделают проект и смету для будущей реконструкции.
Здание, где располагается самая старая из ныне действующих аптек, на Пушкина, 16, отремонтируют. Перед этим нужно сделать проект и составить смету будущих работ. Так как здание является объектом культурного наследия, заниматься этим должны аккредитованные специалисты. Именно таких мэрия ищет — на госзакупках появился соответствующий лот на полмиллиона рублей.

В техническом задании конкурса указаны сроки проектирования и составления сметы: они должны быть готовы к 1 декабря, а до 25 декабря 2019 года — согласованы с заказчиком.

От архитекторов требуется приспособить здание под нужды ЕМУП «Здоровье». Там будут располагаться аптека, кафе, офисы на втором этаже. Для такого количества функций необходим капитальный ремонт здания: от замены крылец до замены коммунальных систем и утепления чердака.

Победителя конкурса должны определить 11 сентября.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, госзакупки, объект культурного наследия, здание, реконструкция, Ремонт, Екатеринбург
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