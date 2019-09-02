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Екатеринбуржцы пожаловались на раскуроченный проспект Ленина

10:37, 02 Сентябрь 2019
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Фото: Рина Коновалова / «Наш разный Екатеринбург+» в Facebook
Жители говорят, что на улице нет ни асфальта, ни предупреждающих знаков.

Екатеринбуржцы пожаловались на рабочих, которые ведут ремонт на проспекте Ленина в Екатеринбурге. «И опять без предупреждения», — написала в Facebook в группе «Наш разный Екатеринбург+» местная жительница Рина Коновалова. Она объяснила, что на улице нет знаков, которые предупреждают о работах на улице, и асфальта.

Екатеринбурженка приложила к посту фотографии, где видно, что на пересечении проспекта Ленина с улицей Бажова подрядчик разобрал плитку, а на ее месте остался песок. «Только раскуроченные тракторами газоны и спиленная чугунная оградка», — сказала Рина Коновалова.

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ЕТВ запросил комментарий у мэрии по поводу ремонта на проспекте Ленина. Нам ответят позднее.

Фото на главной и в тексте: Рина Коновалова / «Наш разный Екатеринбург+» в Facebook

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , проспект Ленина, ремонт дорог, Администрация Екатеринбурга
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