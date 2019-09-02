Екатеринбуржцы пожаловались на раскуроченный проспект Ленина
Екатеринбуржцы пожаловались на рабочих, которые ведут ремонт на проспекте Ленина в Екатеринбурге. «И опять без предупреждения», — написала в Facebook в группе «Наш разный Екатеринбург+» местная жительница Рина Коновалова. Она объяснила, что на улице нет знаков, которые предупреждают о работах на улице, и асфальта.
Екатеринбурженка приложила к посту фотографии, где видно, что на пересечении проспекта Ленина с улицей Бажова подрядчик разобрал плитку, а на ее месте остался песок. «Только раскуроченные тракторами газоны и спиленная чугунная оградка», — сказала Рина Коновалова.
ЕТВ запросил комментарий у мэрии по поводу ремонта на проспекте Ленина. Нам ответят позднее.
Фото на главной и в тексте: Рина Коновалова / «Наш разный Екатеринбург+» в Facebook