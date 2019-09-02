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Екатеринбуржцам сделали скидку в 4 рубля в общественном транспорте

09:18, 02 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Сэкономить на проезде можно, если оплатить его картой «Мир».

Екатеринбуржцам снова сделали скидку на проезд в муниципальном общественном транспорте. Чтобы получить ее, нужно оплатить проезд картой «Мир». Тогда пассажир отдаст кондуктору не 28, а 24 рубля. Растяжка, информирующая екатеринбуржцев о скидке, появилась на улице Белинского. ЕТВ запросил комментарий у мэрии. Нам ответили, что акция продлится с 1 сентября по 31 декабря 2019 года.

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Фото: ЕТВ

Ранее администрация уже проводила такую акцию. С 1 февраля по 30 апреля 2019 года пассажиры также могли воспользоваться льготой по карте «Мир».

Напомним, оплата банковской картой действует только в муниципальном общественном транспорте — метро, трамваях, троллейбусах и автобусах. Коммерческие предприятия до сих пор не присоединились к этой системе, но администрация говорит, что до конца 2019 года оплата банковской картой появится и у частников.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , проезд, транспорт, скидка
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