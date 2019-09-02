Екатеринбуржцам сделали скидку в 4 рубля в общественном транспорте

Ранее администрация уже проводила такую акцию. С 1 февраля по 30 апреля 2019 года пассажиры также могли воспользоваться льготой по карте «Мир».

Напомним, оплата банковской картой действует только в муниципальном общественном транспорте — метро, трамваях, троллейбусах и автобусах. Коммерческие предприятия до сих пор не присоединились к этой системе, но администрация говорит, что до конца 2019 года оплата банковской картой появится и у частников.