Высокинский предложил построить храм в сквере у стадиона «Динамо»
11:06, 31 Август 2019
Из списка возможных площадок исключен участок на месте заброшенной телебашни, сообщил спикер гордумы Игорь Володин.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предложил поставить храм святой Екатерины в сквере у стадиона «Динамо» Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на председателя городской думы Игоря Володина.
Спикер также рассказал, что участок, где ранее располагалась заброшенная телебашня, вычеркнут из списка площадок под храм. Володин подтвердил, что по-прежнему рассматриваются территория на Фурманова-Белинского и участок под бывшим приборостроительным заводом.
Заседание рабочей группы по подготовке опроса по строительству храм святой Екатерины намечено на 3 сентября. В повестке также фигурирует вопрос депутата Александра Колесникова, который признал «голосование об исключении из перечня площадок для строительства сквера у Театра драмы недействительным».
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