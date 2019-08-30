«Люди как дикари»: в екатеринбургском метро перестали ходить поезда

Движение в метро Екатеринбурга от площади 1905 года до Уралмаша приостановлено. Как сообщает корреспондент ЕТВ , в подземке скопилось очень много людей. В пресс-службе мэрии ЕТВ рассказали , что сломался один из вагонов. Сейчас его уже убрали с путей и в скором времени движение возобновится.



