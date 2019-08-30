«Люди как дикари»: в екатеринбургском метро перестали ходить поезда
17:35, 30 Август 2019
В мэрии сообщили, что причиной стала поломка одного из вагонов. Корреспондент ЕТВ говорит, что в подземке произошла давка.
Движение в метро Екатеринбурга от площади 1905 года до Уралмаша приостановлено. Как сообщает корреспондент ЕТВ, в подземке скопилось очень много людей. В пресс-службе мэрии ЕТВ рассказали, что сломался один из вагонов. Сейчас его уже убрали с путей и в скором времени движение возобновится.
Из-за скопления людей произошла давка. «Мне чуть не сломали ребра. Диктор в метро ругается в микрофон. Говорит, что не надо давить друг друга, придет следующий электропоезд. Было очень тесно, я и другие люди кое-как вышли на „Уральской“. Никто не хотел выпускать нас. Люди как дикари запихивали пассажиров обратно. За что мы платим 32 рубля?», — рассказал ЕТВ один из пассажиров.
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