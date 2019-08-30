В Екатеринбурге строители перекроют улицу Ирбитскую

«

водопровод и присоединить его к действующей сети строящегося жилого дома , сообщили в пресс-службе городской мэрии.



Участок закроют от дома № 4 до дома № 8. Ограничения продлятся со 2 по 20 сентября этого года. После работ строители восстановят благоустройство. Администрация Екатеринбурга просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, водителей — быть внимательней к знакам и указателям, а также заранее планировать свой маршрут.

Строители закроют движение по улице Ирбитской в Екатеринбурге.Атомстройкомплекс» будет прокладывать