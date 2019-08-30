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В Екатеринбурге строители перекроют улицу Ирбитскую

16:19, 30 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Ограничения продлятся со 2 по 20 сентября.
Строители закроют движение по улице Ирбитской в Екатеринбурге. «Атомстройкомплекс» будет прокладывать водопровод и присоединить его к действующей сети строящегося жилого дома, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Участок закроют от дома № 4 до дома № 8. Ограничения продлятся со 2 по 20 сентября этого года. После работ строители восстановят благоустройство. Администрация Екатеринбурга просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, водителей — быть внимательней к знакам и указателям, а также заранее планировать свой маршрут.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Екатеринбург, перекрытия, ремонт дорог
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