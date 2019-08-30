Учителям Екатеринбурга надо копить 5 месяцев на самый дорогой iPhone
12:48, 30 Август 2019
Средняя зарплата составляет 24 тысячи, а смартфон стоит 123 тысячи.
Учителям из Екатеринбурга придется копить на новый iPhone больше пяти месяцев. Эксперты «Авито» сравнили среднюю зарплату учителей со стоимостью смартфона iPhone XS Max 512 ГБ.
Модель стоит 123 тысячи рублей, а средняя зарплата учителя составляет 24 тысячи. Поэтому чтобы купить iPhone, нужно не пить и не есть пять месяцев. Самая высокая зарплата у учителей Москвы — 42 тысячи. На телефон они накопят за три месяца.
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