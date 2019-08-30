Сентябрь в Екатеринбурге начнется с холодов

Последние дни августа и 1 сентября не обрадуют екатеринбуржцев теплой погодой. Наоборот, выходные в уральской столице пройдут по-осеннему холодно. Поэтому уже уместно спросить, вы достали из шкафа теплую пижаму или шерстяной плед? Пока не включили отопление, эти вещи наверняка вам понадобятся.

В пятницу, 31 августа, днем будет +12 градусов Цельсия и кратковременный дождь. Северный ветер подует со скоростью шесть метров в секунду. В ночь на субботу похолодает до +6, но и потом станет ненамного лучше. Синоптики обещают, что 31 августа температура воздуха будет всего +10. Все так же возможен дождь. Но ветер сменит направление на северо-западное.

В воскресенье, 1 сентября, на улице почти ничего не изменится. Термометр покажет вам +6 ночью и +11 днем. Разве что ветер поутихнет до трех метров в секунду. Облачность и небольшие дожди сохранятся, сообщает Гидрометцентр. Так что грейтесь, пейте вкусный чай и, главное, не болейте.