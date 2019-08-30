Главная «ЕТВ»НовостиГород

Сентябрь в Екатеринбурге начнется с холодов

08:15, 30 Август 2019
image.jpg
Фото: pixabay
В День знаний синоптики обещают +11 градусов.

Последние дни августа и 1 сентября не обрадуют екатеринбуржцев теплой погодой. Наоборот, выходные в уральской столице пройдут по-осеннему холодно. Поэтому уже уместно спросить, вы достали из шкафа теплую пижаму или шерстяной плед? Пока не включили отопление, эти вещи наверняка вам понадобятся.

В пятницу, 31 августа, днем будет +12 градусов Цельсия и кратковременный дождь. Северный ветер подует со скоростью шесть метров в секунду. В ночь на субботу похолодает до +6, но и потом станет ненамного лучше. Синоптики обещают, что 31 августа температура воздуха будет всего +10. Все так же возможен дождь. Но ветер сменит направление на северо-западное.

В воскресенье, 1 сентября, на улице почти ничего не изменится. Термометр покажет вам +6 ночью и +11 днем. Разве что ветер поутихнет до трех метров в секунду. Облачность и небольшие дожди сохранятся, сообщает Гидрометцентр. Так что грейтесь, пейте вкусный чай и, главное, не болейте.

«Мой мальчик останется со мной»
История мамы, которая хотела отказаться от своего ребенка, но изменила решение.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Сентябрь в Екатеринбурге начнется с холодов»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, синоптики, осень, дожди, погода, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
05 сентября в 19:30
С Олег Лоевский
Александр Рогов больше не говорит о трендах
30 августа в 19:30
С Александр Рогов
Губернатор случайных чисел
Губернатор случайных чисел
Десять цифр из жизни Евгения Куйвашева.