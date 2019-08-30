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Прокуратура проверит «Водоканал» после аварии на Луначарского

13:47, 30 Август 2019
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Фото: pixabay
Накануне на улице Екатеринбурга прорвало трубу. Без холодной воды остались три дома.

Прокуратура проверит «Водоканал» после коммунальной аварии на Луначарского в Екатеринбурге. Накануне на улице прорвало трубу, и без холодной воды остались три дома: № 53, 53А и 55 на Луначарского. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, питьевую воду подвозили вчера, 29 августа, только днем. Сейчас рабочие устраняют последствия аварии.

Во время проверки сотрудники надзорного ведомства оценят работу «Водоканала» и администрации, в том числе сроки подачи питьевой воды и ремонта труб. По результатам проверки примут соответствующее решение.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, коммунальщики, авария, вода, Водоканал, прокуратура Свердловской области, проверка, Свердловская область , Екатеринбург
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