Прокуратура проверит «Водоканал» после аварии на Луначарского

Прокуратура проверит «Водоканал» после коммунальной аварии на Луначарского в Екатеринбурге. Накануне на улице прорвало трубу, и без холодной воды остались три дома: № 53, 53А и 55 на Луначарского. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, питьевую воду подвозили вчера, 29 августа, только днем. Сейчас рабочие устраняют последствия аварии.

Во время проверки сотрудники надзорного ведомства оценят работу «Водоканала» и администрации, в том числе сроки подачи питьевой воды и ремонта труб. По результатам проверки примут соответствующее решение.