Полиция задержала за взятку однофамильца екатеринбургского чиновника
Полицейские задержали брата начальника управления здравоохранения Дениса Демидова. Работая инспектором в МРЭО ГИБДД, он выдавал водительские права за деньги. Информацию о задержании подтвердил ЕТВ пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых. Он объяснил, что полицейского нашли во время оперативного розыска. Собранные материалы МВД передало следователям.
Могу с уверенностью сказать, что данный факт безнаказанным не останется. Если подтвердится его вина, то он будет не только уволен по отрицательным мотивам, но и понесет уголовную ответственность.
Если вину брата главы управления здравоохранения докажут, ответственность понесет и начальник, который должен был смотреть за подчиненным. По словам Горелых, сейчас «сыщики выясняют все звенья этой криминальной цепочки».
UPD: управление здравоохранения официально опровергло информацию о том, что задержанный является братом чиновника. «У начальника управления здравоохранения Екатеринбурга нет родственников, работающих в ГИБДД», — заявили в горздраве.