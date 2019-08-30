Полиция задержала за взятку однофамильца екатеринбургского чиновника

Если вину брата главы управления здравоохранения докажут, ответственность понесет и начальник, который должен был смотреть за подчиненным. По словам Горелых, сейчас «сыщики выясняют все звенья этой криминальной цепочки».

UPD: управление здравоохранения официально опровергло информацию о том, что задержанный является братом чиновника. «У начальника управления здравоохранения Екатеринбурга нет родственников, работающих в ГИБДД», — заявили в горздраве.