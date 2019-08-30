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Полиция задержала за взятку однофамильца екатеринбургского чиновника

16:04, 30 Август 2019
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Фото: flickr
Человек, в котором сначала признали брата главы управления горздрава, выдавал водительские права за деньги.

Полицейские задержали брата начальника управления здравоохранения Дениса Демидова. Работая инспектором в МРЭО ГИБДД, он выдавал водительские права за деньги. Информацию о задержании подтвердил ЕТВ пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых. Он объяснил, что полицейского нашли во время оперативного розыска. Собранные материалы МВД передало следователям.

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Могу с уверенностью сказать, что данный факт безнаказанным не останется. Если подтвердится его вина, то он будет не только уволен по отрицательным мотивам, но и понесет уголовную ответственность.

Валерий Горелых
пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области

Если вину брата главы управления здравоохранения докажут, ответственность понесет и начальник, который должен был смотреть за подчиненным. По словам Горелых, сейчас «сыщики выясняют все звенья этой криминальной цепочки».

UPD: управление здравоохранения официально опровергло информацию о том, что задержанный является братом чиновника. «У начальника управления здравоохранения Екатеринбурга нет родственников, работающих в ГИБДД», — заявили в горздраве.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , взятка, деньги, ГИБДД, МВД, чиновник, здравоохранение, Денис Демидов
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