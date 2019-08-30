Общественник Злоказов: мэрия готова на компромиссы по Зеленой роще
18:23, 30 Август 2019
Активист считает, что предложения защитников парка встретили интерес со стороны чиновников.
Общественник Владимир Злоказов рассказал об итогах общественного обсуждения проекта реконструкции Зеленой рощи. По его мнению, представители мэрии готовы идти на компромиссы и прислушиваться к позиции урбанистов. «По крайней мере, со стороны комитета благоустройства я не заметил какого-то резкого отторжения и даже заметил определенный интерес», — написал общественник на Facebook.
Злоказов предположил, что чиновники выдохнули, потому что ожидали более радикальные предложения.
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Владимир Злоказов
архитектор, урбанист, блогер
Это не попытка создать новый проект, но попытка минимизировать ущерб. Соответственно, в основном мы предлагаем что-то убрать из проекта, а не что-то добавить, а это все-таки проще и в рамках бюджета.
По словам общественника, член Общественной палаты Екатеринбурга Александр Смолин предложил воспользоваться помощью Общественной палаты, чтобы создать рабочую группу с комитетом благоустройства для обсуждения всех предложений.
Ранее Владимир Злоказов предложил екатеринбуржцам объединиться в инициативную группу «Друзья Зеленой рощи», чтобы противостоять юридически зарегистрированным общественникам. Также он разработал список предложений по улучшению проекта.
Напомним, реконструкция Зеленой рощи началась в июле. Южную часть парка обнесли забором, но пока что за ним нет никакой активности. О том, каким станет центральный парк уральской столицы и почему благоустройство может его убить, ЕТВ рассказывал здесь.
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