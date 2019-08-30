Общественник Злоказов: мэрия готова на компромиссы по Зеленой роще

Общественник Владимир Злоказов рассказал об итогах общественного обсуждения проекта реконструкции Зеленой рощи. По его мнению , представители мэрии готовы идти на компромиссы и прислушиваться к позиции урбанистов. « По крайней мере , со стороны комитета благоустройства я не заметил какого-то резкого отторжения и даже заметил определенный интерес», — написал общественник на Facebook.



