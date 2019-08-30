Мокрое «Место»: театр покидает проклятый Колядой подвал

Театр «Место», который расположился в подвале на Ленина, 69/10 ищет новое помещение. Подвал, из которого 14 лет назад со скандалом съехал «Коляда-Театр», затопило. «Мы вынуждены отменить все ближайшие мероприятия. Площадку, скорее всего, закроют на ремонт на весь сентябрь», — сообщил театр «Место» на странице во «Вконтакте». Деньги за билеты на перформансы, запланированные на 30, 31 августа и 18 сентября, пообещали вернуть через TimePad.

Сейчас артисты и создатель театра Ольга Комлева думают о других площадках. «Кажется, подвалы все-таки не самая лучшая идея на осень», — сказали в «Месте».

Напомним, в июле театр «Место» получил помещение в подвале на Ленина, 69/10. Эта новость не понравилась драматургу Николаю Коляде, которого выгнали из этого подвала 14 лет назад. Коляда обиделся и запретил своим артистам участвовать в постановках театра «Место». При этом через три дня драматург с радостью пустил в свое бывшее помещение на Тургенева, 20 театр «Шарманка». «Всегда помогу тем, кто много работал и настрадался. Кто за идею и еду работает в театре», — заявил Коляда.