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Критик мэрии собирает деньги на благоустройство Екатеринбурга

11:02, 30 Август 2019
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Фото: Владимир Злоказов / Facebook
Владимир Злоказов запустил краудфандинг, чтобы больше писать и говорить о проблемах города, а также продвигать различные проекты.

Общественник Владимир Злоказов начинает собирать деньги для своего проекта «Живые улицы». По его словам, краудфандинг нужен для «профессиональной общественной работы в сфере благоустройства, транспорта и градостроительства». Благодаря пожертвованиям активисты смогут писать критические статьи, систематически отстаивать позиции по насущным городским вопросам и продвигать различные проекты.

Автобус легкого поведения
Владимир Злоказов
архитектор, урбанист, блогер
Признаемся себе честно: в Екатеринбурге часто что-нибудь идет не так в сфере благоустройства и транспорта. Администрация города то и дело принимает нерациональные, а порой и просто ошибочные решения. Важные и полезные идеи, которые давно назрели, не реализуются годами, в то время как очень странные инициативы с энтузиазмом продвигаются в жизнь.

Владимир Злоказов
Владимир Злоказов рассказал, что работа «Живых улиц» требует много времени и навыков, но ее никто не оплачивает. Поддержать инициативы общественника можно тут. »Став «патроном» «Живых улиц», вы поможете нам выпускать больше материалов, инициировать больше проектов и привлекать большее внимание к проблемам транспорта, благоустройства и градостроительства в Екатеринбурге», — написал Злоказов.

В последнее время общественник Владимир Злоказов активно критикует проект реконструкции Зеленой рощи и предлагает к нему изменения. 30 августа пройдет общественное обсуждение проекта, на который позвали в том числе Злоказова.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, скверы, парки, краудфандинг, Екатеринбург, живые улицы, Владимир Злоказов
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