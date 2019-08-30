Критик мэрии собирает деньги на благоустройство Екатеринбурга

архитектор, урбанист, блогер

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Признаемся себе честно: в Екатеринбурге часто что-нибудь идет не так в сфере благоустройства и транспорта. Администрация города то и дело принимает нерациональныеа порой и просто ошибочные решения. Важные и полезные идеикоторые давно назрелине реализуются годамив то время как очень странные инициативы с энтузиазмом продвигаются в жизнь.