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Эксперты предсказали, что в Екатеринбурге будет с пробками осенью

14:07, 30 Август 2019
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Фото: ЕТВ
В сентября заторы на дорогах увеличиваются: родители начинают возить детей в школы.

Эксперты Яндекса проанализировали, как осенью изменится ситуация на дорогах Екатеринбурга. Традиционно с конца мая, когда заканчивается учебный год, загруженность дорог в городе начинает уменьшаться. Пробки возвращаются к последней неделе августа, когда люди возвращаются из отпусков.

С 1 сентября более выраженным станет утренний час пик, ведь многие родители одновременно повезут детей в школу. По росту уровня пробок Екатеринбург оказался на втором месте — с сентября средний балл увеличиться на 1,4 пункта.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, дорожные заторы, Екатеринбург, пробки
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