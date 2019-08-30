Эксперты предсказали, что в Екатеринбурге будет с пробками осенью

Эксперты Яндекса проанализировали, как осенью изменится ситуация на дорогах Екатеринбурга. Традиционно с конца мая, когда заканчивается учебный год, загруженность дорог в городе начинает уменьшаться. Пробки возвращаются к последней неделе августа, когда люди возвращаются из отпусков.

С 1 сентября более выраженным станет утренний час пик, ведь многие родители одновременно повезут детей в школу. По росту уровня пробок Екатеринбург оказался на втором месте — с сентября средний балл увеличиться на 1,4 пункта.