Варламов рассказал, чему Россия может поучиться у Екатеринбурга
08:11, 29 Август 2019
Блогер считает уральскую столицу одним из своих самых любимых городов.
Екатеринбург попал в рейтинг Ильи Варламова «10 городов России, у которых нам есть чему поучиться». По мнению блогера, уральская столица заслуживает звания «третьей столицы».
Варламов также назвал Екатеринбург самым небезразличным городом в России. Он считает, что местные жители не позволяют себя обманывать и активно защищают город. «Екатеринбург показывает всей России, как нужно защищать свой город!», — говорил блогер.
Илья Варламов
блогер
Если не Москва или Петербург, то Екатеринбург — мой самый любимый город в России. И люблю я его за особую энергетику. Казалось бы, провинция, но движуха в Екатеринбурге не хуже, чем в Москве! И все это благодаря самим екатеринбуржцам.
Среди конкурентных преимуществ Екатеринбурга Илья Варламов называет конструктивизм, «неплохо реконструированный» Центральный стадион и «потрясающий, пропитанный духом свободы» Ельцин Центр.
Блогер Илья Варламов особенно неравнодушен к Екатеринбургу в последнее время. Например, на днях он высказался по поводу истории с рисунком Покраса Лампаса на площади Первой Пятилетки.
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