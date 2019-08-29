В Екатеринбурге у частных перевозчиков появится оплата картами

Частные перевозчики запустят оплату банковскими картами до конца 2019 года. Мэрия Екатеринбурга разыграла контракты, которые достались муниципальному «Гортрансу» и еще восьми частным компаниям: «Форт-Транс», «УралТрейд», «Декар-Бас», «ЕТЭК-82», «Уралтрансгрупп», «Авто-Ном», «Автогамма» и «Пегас». Именно у этих перевозчиков будет доступна безналичная оплата проезда, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Наличный расчет останется на маршрутах № 53 и 056, которые обслуживают «Ю-Ви-Эй-Транс» и «Урал-Универсал», а также автобус № 043 и 047. Последними двумя занимаются «Авто-Ном» и «Форт-Транс».

Ранее ЕТВ рассказывал, что маршруты № 19 и 37 перешли от частников городу. Кроме того, мэрия вернула себе автобус № 27, который обслуживало ПАТП «Город». Еще мы писали текст о том, каким мог бы стать общественный транспорт Екатеринбурга, но не станет. Читайте его здесь.