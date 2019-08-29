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В Екатеринбурге нашли подрядчика для перехода у тубдиспансера

08:50, 29 Август 2019
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Фото: «Уралгипротранс»
Строительство путепровода обойдется в 67 миллионов рублей.

Мэрия Екатеринбурга нашла подрядчика, который построит наземный пешеходный переход на дублере Сибирского тракта, у противотуберкулезного диспансера, психиатрической больницы и центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Все работы обойдутся 67 миллионов.

В аукционе победил ООО «ПромГражданСтрой». Компания снизила цен, предложив за работы за 60 миллионов рублей. Подрядчик построит пролеты, опоры, лестничные сходы, лифтовую шахту и другое. Эти работы будут идти с сентября до декабря 2019 года. Следующий этап намечен на 2020 год: сделают навес, восстановят дорожное полотно и обочину, установят лифт, проведут отопление. Рабочие должны управится до ноября.

Интересно, что администрация Екатеринбурга пыталась найти подрядчика для строительства пешеходного перехода еще в 2015 году. Тогда закупка стоила четыре миллиона рублей.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, наземный переход, Екатеринбург, пешеходный переход, тубдиспансер
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