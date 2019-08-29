В Екатеринбурге к учебному году подготовили 157 школ
12:11, 29 Август 2019
Шесть образовательных учреждений находятся на реконструкции и капитальном ремонте.
В Екатеринбурге к учебному году подготовили 157 школ. Шесть образовательных учреждений не смогут открыть двери учащимся. Как рассказала ЕТВ глава департамента образования Екатерина Сибирцева, сейчас идёт реконструкция 40 школы и 41 гимназии, на капремонт закрыты 43, 49, 80 и 81 школы.
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Сейчас строят школу на улице Чемпионов в Солнечном, возводят пристрой к школе 181 на Краснолесье. Кроме того, строится школа на 1200 мест в Академическом.
Также в Екатеринбурге продолжается прием первоклассников. В школу 181 приняли 347 первоклассников вместо планируемых 200. По словам Сибирцевой, «год проучатся в тесноте, да не в обиде», потому что кабинеты переоборудовали для детей. Пристрой к образовательному учреждению сдадут только в августе 2020 года. Учеников еще готова принять 51 школа. В 2019 году на учебу пойдут 160 тысяч школьников начальных, средних и старших классов.
На подготовку свердловских школ к учебному году потратили пять миллиардов рублей. Большая часть этих денег ушла на то, чтобы обеспечить антитеррористическую безопасность. Самые частые замечания, которые возникают при проверке школ, относятся к нарушениям пожарной и санитарной безопасности (отделка помещений, спортивных залов, плохое освещение, нерабочая сигнализация, захламленные аварийные выходы, отсутствие медосмотров у учителей), проблемам с охраной (нет кнопки вызова полиции и лицензии у частников).
Кроме того, у проверяющих возникают вопросы к состоянию дорог около образовательных учреждений. В частности, на дорогах нет ограничивающих знаков.
Всего школам Свердловской области вынесли 569 предписаний от ГИБДД и 183 от Роспотребнадзора, нашли 2545 нарушений пожарной безопасности. Также 200 нарушений зафиксировала прокуратура.
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