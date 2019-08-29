В Екатеринбурге к учебному году подготовили 157 школ

Также в Екатеринбурге продолжается прием первоклассников. В школу 181 приняли 347 первоклассников вместо планируемых 200. По словам Сибирцевой, « год проучатся в тесноте , да не в обиде», потому что кабинеты переоборудовали для детей. Пристрой к образовательному учреждению сдадут только в августе 2020 года. Учеников еще готова принять 51 школа. В 2019 году на учебу пойдут 160 тысяч школьников начальных , средних и старших классов.







На подготовку свердловских школ к учебному году потратили пять миллиардов рублей. Большая часть этих денег ушла на то , чтобы обеспечить антитеррористическую безопасность. Самые частые замечания , которые возникают при проверке школ , относятся к нарушениям пожарной и санитарной безопасности ( отделка помещений , спортивных залов , плохое освещение , нерабочая сигнализация , захламленные аварийные выходы , отсутствие медосмотров у учителей), проблемам с охраной ( нет кнопки вызова полиции и лицензии у частников).





Кроме того , у проверяющих возникают вопросы к состоянию дорог около образовательных учреждений. В частности , на дорогах нет ограничивающих знаков.



