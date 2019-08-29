Мэрия Екатеринбурга забрала у старейшего перевозчика два маршрута

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« Мы раньше многие маршруты обслуживали , в том числе 27 автобус. В силу разных обстоятельств выбрали других перевозчиков. С приходом нового руководства [мэрии] начался передел. Нашли себе лояльных переводчиков. Наш опыт и наработки не нужны. Поэтому мы приняли решение пойти другим путем. Потихонечку другими делами», — заявил директор « Ю-Ви-Эй-Транс» Ринат Садриев Ринат Садриев.





Мэрия разыграла контракт на 400 миллионов , который предусматривал 32 маршрута. Все соглашения рассчитаны до 30 июня 2020 года. Отметим , что , помимо « Ю-Ви-Эй-Транс», не досталось маршрутов компании « Восток», которая обслуживала автобусы 012 и 019.





ЕТВ писал текст о том, каким мог стать общественный транспорт Екатеринбурга, но не станет.