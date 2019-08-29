Мэрия Екатеринбурга забрала у старейшего перевозчика два маршрута
11:25, 29 Август 2019
Автобусы № 19 и № 37 станут муниципальными.
Мэрия Екатеринбурга в августе провела девять конкурсов, где разыграла большинство автобусных маршрутов. Самые прибыльные направления достались «Гортрансу». В том числе муниципалитет получил три маршрута, которые обслуживают коммерческие перевозчики. Это автобусы № 19 (Химмаш — площадь 1905 года), № 27 (ЖБИ — ТЦ «МЕГА»), № 37 (Елизавет — ТЦ «МЕГА»).
Два из них — № 19 и № 37 — принадлежали одному из старейших частных перевозчиков Екатеринбурга — «Ю-Ви-Эй-Транс». В 2019 году компания не выиграла ни одного тендера. Сейчас у нее остается только 53 маршрут. 1 августа закрыли автобус № 2, который также обслуживал «Ю-Ви-Эй-Транс». «А как вы думаете, как я к этому отношусь? Негативно. Конкурс был проведен тенденциозно. Что делать дальше? Работать. Воровать мы не пойдем. Бог им судья», — эмоционально прокомментировал решение директор «Ю-Ви-Эй-Транс» Ринат Садриев.
При этом, согласно данным сайта госзакупок, мэрия еще ищет субподрядчика на оба маршрута. И теоретически «Ю-Ви-Эй-Транс» может занять свободное место. «Могу сказать, что мэрия все придумала, лапшу на уши вешают, субподрядчики уже определены», — опроверг Ринат Садриев. По документации, на маршрут № 19 требуется 21 транспортное средство большого класса на № 37 — 19 транспортных средств особо большого класса.
«Мой мальчик останется со мной»
История мамы, которая хотела отказаться от своего ребенка, но изменила решение.
Маршрут № 27 обслуживал ПАТП «Город», который единственный располагает 26 большими автобусами. В марте 2019 года появились слухи, что его закроют. Тогда на запрос ЕТВ сообщили, что автобус может вернуться в муниципальную собственность (что в итоге и получилось). В свое время он принадлежал МОАПу, но, когда осознали его невыгодность, то отдали «Ю-Ви-Эй-Транс». Позднее частник от него отказался. До последнего времени маршрут № 27 принадлежал ПАТП «Город». Теперь, когда автобус стал прибыльным, то мэрия захотела его вернуть.
«Мы раньше многие маршруты обслуживали, в том числе 27 автобус. В силу разных обстоятельств выбрали других перевозчиков. С приходом нового руководства [мэрии] начался передел. Нашли себе лояльных переводчиков. Наш опыт и наработки не нужны. Поэтому мы приняли решение пойти другим путем. Потихонечку другими делами», — заявил директор «Ю-Ви-Эй-Транс» Ринат Садриев Ринат Садриев.
Мэрия разыграла контракт на 400 миллионов, который предусматривал 32 маршрута. Все соглашения рассчитаны до 30 июня 2020 года. Отметим, что, помимо «Ю-Ви-Эй-Транс», не досталось маршрутов компании «Восток», которая обслуживала автобусы 012 и 019.
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