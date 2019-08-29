Макаровский мост снова закроют для автомобилистов вопреки обещанию
19:39, 29 Август 2019
На участке в три этапа будут прокладывать трамвайные пути.
Макаровский мост вновь закроют для автомобилистов из-за ремонта трамвайных путей. Работы будут проводить в три этапа. Сначала специалисты появятся на мосту в 11:00 30 августа и останутся там до 6:00 2 сентября. Очередной этап перекрытий продлится с 11:00 6 сентября до 6:00 9 сентября. Последний этап начнется с 11:00 13 сентября и продлится до 6:00 16 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии.
Макаровский мост открыли для автомобилистов после реконструкции 1 июля. Тогда вице-мэр Александр Ковальчик обещал, что больше никаких перекрытий не будет. Трамвайное движение в одну обещают открыть в сентябре. В следующем году должны начать реконструкцию старой части Макаровского моста. Сроки будут зависеть от бюджета на 2020 год.
«Мой мальчик останется со мной»
История мамы, которая хотела отказаться от своего ребенка, но изменила решение.
Новое и интересное
Мост в ад. Окрестности Челюскинцев стали труднопроходимы
Город
Тест-драйв пешеходных переходов через закрытый путепровод и неспешные покатушки по прилегающим улицам в материале ЕТВ.
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
Александр Рогов больше не говорит о трендах
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».