Макаровский мост снова закроют для автомобилистов вопреки обещанию

Макаровский мост вновь закроют для автомобилистов из-за ремонта трамвайных путей. Работы будут проводить в три этапа. Сначала специалисты появятся на мосту в 11:00 30 августа и останутся там до 6:00 2 сентября. Очередной этап перекрытий продлится с 11:00 6 сентября до 6:00 9 сентября. Последний этап начнется с 11:00 13 сентября и продлится до 6:00 16 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии.

Макаровский мост открыли для автомобилистов после реконструкции 1 июля. Тогда вице-мэр Александр Ковальчик обещал, что больше никаких перекрытий не будет. Трамвайное движение в одну обещают открыть в сентябре. В следующем году должны начать реконструкцию старой части Макаровского моста. Сроки будут зависеть от бюджета на 2020 год.