«Гортранс» Екатеринбурга ищет перевозчиков с автобусами XXL
15:48, 29 Август 2019
Муниципалитет собирается обновить автопарк.
МУП «Гортранс» планирует переоснастить автобусный парк из-за возросшей транспортной загрузки. Предприятие собирается закупать новые машины. «Икарусы необходимо снять с рейсов. Частично списать, частично реконструировать», — сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии. Из-за этих работ «Гортрансу» необходимо привлечь автобусы большой вместимости. Для этого муниципалитет ищет субподрядчиков, о чем говорится на сайте госзакупок
Ранее ЕТВ рассказывал, что маршруты № 19 и № 37 перешли от частников городу. Кроме того, мэрия вернула себе автобус № 27, который обслуживало ПАТП «Город». Еще мы писали текст о том, каким мог бы стать общественный транспорт Екатеринбурга, но не станет. Читайте его здесь.
Зато до конца 2019 года частные перевозчики запустят оплату банковскими картами. Мэрия Екатеринбурга разыграла контракты, которые достались муниципальному «Гортрансу» и еще восьми частным компаниям: «Форт-Транс», «УралТрейд», «Декар-Бас», «ЕТЭК-82», «Уралтрансгрупп», «Авто-Ном», «Автогамма» и «Пегас».
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