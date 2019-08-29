Епархия Екатеринбурга наградила министра, «съевшего» двух главврачей
16:26, 29 Август 2019
Андрея Цветкова представили к медали святой Великомученицы Екатерины I степени.
Митрополит Кирилл наградил министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова медалью святой Великомученицы Екатерины I степени и вручил икону святых Царственных страстотерпцев.
В пресс-службе Екатеринбургской епархии также рассказали, что было подписано соглашение о взаимодействии в сфере паллиативной помощи. Благодаря документы священники смогут посещать пациентов паллиативных отделений в медучреждениях и оказывать им психологическую поддержку и духовную помощь. Кроме того, станет больше больничных храмов и сестринских постов милосердия в клиниках. «Я думаю, что наша работа только принесет пользу людям и всем тем, кто еще не пришел к Богу», — отметил Андрей Цветков.
Ранее главврачей двух больниц Нижнего Тагила, из которых чуть не уволились все хирурги, отстранили от должности. Как сообщил ЕТВ пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков, такие меры приняли на время проверки.
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Неделю назад все хирурги тагильской ГКБ № 1 во главе с заведующим отделения написали заявления об увольнении. Главными причинами такого поступка они назвали большую нагрузку и низкие зарплаты. Скандал быстро дошел до Кремля, после чего губернатор Евгений Куйвашев вызвал из отпуска министра здравоохранения Андрея Цветкова и созвал срочное совещание. После переговоров пять из шести хирургов передумали увольняться. Их требования также были выполнены — к коллективу ЦГБ № 1 присоединятся два хирурга Областной клинической больницы № 1 и ординаторы. Свердловская прокуратура организовала проверку условий труда в учреждении. Губернатор Куйвашев поручил провести социологическое исследования по качеству медицинских услуг в регионе.
ЕТВ узнал, каких последствий от скандала с хирургами ждут екатеринбургские депутаты. Они обвинили в ситуации федеральный минздрав, но считают, что наказание получат ответственные на региональном уровне. Подробности смотрите здесь.
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